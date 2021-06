Mobimo : Vente d'un projet à un fonds immobilier suisse

Communiqué de presse

Vente d'un projet à un fonds immobilier suisse

Lucerne, le 8 juin 2021 - Mobimo vend à un fonds immobilier suisse le projet «Cosmos» dans l'agglomération de Zurich, pour lequel un permis de construire a été délivré. La gestion active de portefeuille et les compétences de développement internes permettent cette transaction ré- jouissante.

La ville de Dübendorf, et le quartier de Hochbord en particulier, sont devenus une zone d'habitation et de travail appréciée. Depuis l'an 2000, Mobimo est propriétaire d'un terrain à la Zürichstrasse sur lequel se trouve un immeuble commercial datant des années 1960. Ce bien immobilier recèle un po- tentiel de développement que Mobimo exploite maintenant à travers le projet «Cosmos»: Un ensemble de quatre immeubles neufs avec environ 170 logements au total destinés à une ou plusieurs per- sonnes ainsi que des espaces flexibles de bureaux, de commerces et de vente au détail va voir le jour. Cosmos est situé à quelques pas de la gare de Stettbach, du Samsung Hall et de l'espace de détente en direction du Zürichberg. Tout au long du processus de développement, des exigences élevées ont été définies en matière de développement durable, et particulièrement d'efficacité éner- gétique: Les bâtiments seront conformes au standard pour la construction durable en Suisse (SNBS Gold) et au label de qualité greenproperty et disposeront, entre autres, d'une installation photovol- taïque et d'une sonde géothermique.

Cosmos est né dans le cadre des activités du département Développement pour tiers dont l'offre com- prend des développements de zones, de sites et d'immeubles. Conformément au calendrier prévu, Mobimo vient de céder le projet, qui a obtenu l'autorisation de construire définitive, à un fonds immo- bilier géré par Crédit Suisse Asset Management. «Nous sommes très heureux de la réussite de cette transaction», déclare Daniel Ducrey, CEO de Mobimo. «Nous avons développé un nouveau projet de construction convaincant à partir d'un immeuble de placement qui recelait un grand potentiel. Cosmos est donc un bon exemple des interactions entre la gestion active du portefeuille et les compétences de développement internes.»

Les travaux de construction dans la Zürichstrasse à Dübendorf commenceront en juin 2021. L'achè- vement est prévu pour la fin de l'été 2023.

www.cosmos-hochbord.ch