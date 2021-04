Mobimo : émet un emprunt obligataire de CHF 200 millions

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Communiqué de presse

Mobimo Holding AG émet un emprunt obligataire de CHF 200 millions

Lucerne, le 13 avril 2021 - Mobimo Holding AG a émis aujourd'hui un emprunt obligataire à taux fixe de CHF 200 millions d'une durée de 5,8 ans assorti d'un coupon de 0,25% (date de libération : le 19 mai 2021). Les fonds ainsi levés serviront à refinancer des dettes financières à court terme, à financer des projets en préparation ainsi que des opérations courantes. La Banque cantonale de Zurich, la banque cantonale de Bâle et UBS ont joué le rôle de Joint Lead Managers. Le négoce de l'emprunt a été demandé à la SIX Swiss Exchange.

A propos de Mobimo:

Avec un portefeuille extrêmement diversifié d'une valeur globale d'environ CHF 3,4 milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l'immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles d'habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la stabilité de la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des opportunités d'investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 collaborateurs.

Disclaimer:

