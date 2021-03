Mobimo: projet Agglolac rejeté par les communes de Bienne et Nidau

Zurich (awp) - Mobimo a pris connaissance "avec regret" du rejet du projet Agglolac dans sa forme actuelle par une majorité au sein des Conseils communaux des villes de Bienne et de Nidau, dans le canton de Berne. Le groupe immobilier assure qu'il n'y aura aucune influence sur la marche des affaires pour l'année en cours.

Les conseils municipaux de Bienne et Nidau ont rejeté jeudi soir les bases contractuelles et de planification pour ce projet de quartier lacustre qui devait accueillir quelque 1700 personnes sur l'ancien site de l'Expo.02. En 2013, les deux conseils municipaux avaient approuvé la convention de planification avec Mobimo. Lors des récents débats, des membres du conseil municipal biennois ont reproché à l'entreprise de ne chercher qu'à faire du profit et souligné que le projet était surdimensionné.

Mobimo indique dans un communiqué vendredi "procéder à un état des lieux avec les Villes". La société immobilière "communiquera sur la suite de la procédure en temps opportun"

ats/ck/jh