Communiqué de presse Mobimo publie son rapport de durabilité 2022 Lucerne, le 5 mai 2023 – Mobimo Holding AG a publié aujourd’hui son rapport de durabilité pour la période sous revue 2022. Dans le contexte de l’adoption de la stratégie en matière de durabilité 2030, des directives et processus porteurs d’avenir ont été déployés l’année dernière, tant au niveau de la société que des projets. Ces mesures auront un impact positif sur les activité économiques durables de Mobimo. Pour Mobimo, il est déterminant que la sensibilisation à la durabilité soit partagée par l’ensemble des collaborateurs dans le travail quotidien. Au niveau des projets, des directives ont notamment été élaborées pour la construction durable, pour l’utilisation d’installations photovoltaïques ainsi qu’en matière de construction numérique (BIM). Les progrès et le potentiel de chaque projet seront suivis en continu. Dans ce contexte, la production d’énergie et l’assainissement du portefeuille sont notre priorité. Le poste, récemment créé, de Responsable de la durabilité (Head of Sustainability) est compétent pour l’exécution opérationnelle de mise en œuvre des mesures de stratégie de durabilité aux niveaux de la société, du portefeuille et des projets. Temps forts opérationnels de 2022 En 2022, le potentiel pour des installations photovoltaïques supplémentaires dans l’ensemble du portefeuille a été analysé afin d’augmenter l’autoproduction électrique et d’initier les modernisations correspondantes des installations photovoltaïques. Mobimo s’est fixé pour objectif d’installer de nouveaux dispositifs photovoltaïques sur une superficie de près de 10 000 m² d’ici 2030, puis de 15 000 m² supplémentaires d’ici 2050. Deux rénovations et transformations de bâtiments du portefeuille à mentionner sont «Im Tiergarten» à Zurich et l’ensemble «Les Jumeaux» au Flon à Lausanne. Tandis que les surfaces d’«Im Tiergarten» accueillent des appartements plutôt que des bureaux, «Les Jumeaux» comprennent dorénavant des espaces commerciaux et de loisirs. Grâce à l’aménagement et à la transformation, le potentiel de réduction de l’énergie grise peut être utilisé de manière ciblée dans le cadre de ces projets. L’ambition de Mobimo est de jouer un rôle actif dans la progression du secteur immobilier en matière de durabilité. Vous trouverez le rapport de durabilité 2022 complet sur: https://www.mobimo.ch/fr/a-notre-sujet/durabilite (en allemand uniquement).





