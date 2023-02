Mobimo Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Performance opérationnelle solide de Mobimo pour l’exercice 2022



10.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Performance opérationnelle solide de Mobimo pour l’exercice 2022 Le résultat des locations, en augmentation de 6,6%, s’élève à CHF 120,0 millions (contre CHF 112,5 mio. l’exercice précédent).

Une commercialisation dynamique réduit le taux de vacance dans le portefeuille de placement à 4,3% (4,8% pour l’exercice précédent).

Le résultat des développements et des ventes d’immeubles (promotion) a atteint le niveau réjouissant de CHF 42,4 millions.

Résultat des réévaluations de CHF 44,3 millions grâce aux progrès conformes aux attentes des trois importants projets de construction à Zurich et à Lausanne.

Lucerne, le 10 février 2023 – L’exercice 2022 a été un succès à de nombreux égards: Mobimo a enregistré une hausse des revenus locatifs et une contribution substantielle au résultat provient des activités de développement pour des investisseurs privés et institutionnels ainsi que pour son propre portefeuille. Avec celui-ci, Mobimo est très bien positionnée et envisage l’avenir avec confiance. Au titre de l’exercice 2022, Mobimo a dégagé un bénéfice de CHF 135,3 millions (contre CHF 139,4 mio. l’exercice précédent). Hors réévaluations, il s’élève à CHF 102,3 millions, contre CHF 96,3 mio.l’exercice précédent. La société a généré un EBIT de CHF 181,5 millions (contre CHF 194,7 mio. l’exercice précédent) et de CHF 137,2 millions hors réévaluations (contre CHF 141,3 mio. l’exercice précédent). Le bénéfice par action s’est ainsi élevé à CHF 19.02 (contre CHF 20.88 l’exercice précédent) et à CHF 14.39 hors réévaluations (contre CHF 14.43 l’exercice précédent). La valeur du portefeuille d’immeubles dans son ensemble s’élève à CHF 3,7 milliards fin 2022 (contre CHF 3,6 mia. l’exercice précédent). Le Conseil d’administration proposera, lors de l’Assemblée générale du 11 avril 2023, un dividende de CHF 10.00 par action. Croissance des activités de location L'évolution de Mobimo au sein de son activité opérationnelle principale ainsi que sur le marché suisse des capitaux est très positive. Cette dynamique se reflète notamment dans la nouvelle progression des recettes des loyers: en 2022, Mobimo a enregistré des recettes des loyers d’un montant de 139,0 millions, soit une hausse de 5,1% par rapport à 2021 (CHF 132,2 mio.). Des achats d’immeubles attractifs fin 2021 ainsi que de bons résultats en matière de relocation et de commercialisation de nouvelles surfaces y ont contribué. Au 31 décembre 2022, le taux de vacance dans le portefeuille de placement s’élevait à 4,3% (contre 4,8% l’exercice précédent). Maintien de la valeur des biens immobiliers Dans le cadre de l’optimisation régulière de son portefeuille, Mobimo a vendu deux immeubles de placement à St. Erhard (LU) et Dierikon (LU), enregistrant un bénéfice d’environ CHF 4,0 millions. Cette vente témoigne du maintien de la valeur de nos biens immobiliers. Tout comme le succès réjouissant des réévaluations à hauteur de CHF 44,3 millions, dû principalement à la progression conforme aux attentes des trois immeubles de placement en construction. La situation de commercialisation des trois importants projets de construction Manegg et Im Tiergarten à Zurich ainsi que Les Jumeaux au centre de Lausanne se présente déjà très bien avant l’achèvement des travaux de construction, Les recettes locatives annuelles prévues pour ces trois projets s’élèvent à CHF 8,4 millions. Acquis fin 2022 et ayant obtenu l’autorisation de construire, le nouveau projet d’immobilier résidentiel à Lausen (BL), à distance pendulaire de la ville de Bâle, y contribuera également (vraisemblablement à hauteur de CHF 1,2 millions). Activités de développement à valeur ajoutée Aussi bien pour les acheteurs privés qu’institutionnels, la demande portant sur les offres immobilières développées par Mobimo a été soutenue. Pour le projet Aura à Horgen (ZH), des contrats de vente notariés ont déjà été conclus pour 26 des 37 logements en propriétés par étage. Des contributions substantielles au résultat proviennent en outre de la vente de deux projets en ville de Zurich à une institution de prévoyance. Le résultat des développements et des immeubles destinés à la vente (promotion) s’élève donc à CHF 42,4 millions (contre CHF 58,5 mio. lors de l’exercice précédent). Poursuite du renforcement des activités économiques durables Durant l’exercice 2022, Mobimo a regroupé les mesures de durabilité de longue date dans une directive contraignante relative aux activités économiques durables, a adopté la stratégie de durabilité 2030 et posé les bases pour des rapports conformes aux directives de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). L’objectif déclaré est d’atteindre la neutralité carbone du portefeuille de placement d’ici 2050. L’intensité des émissions a pu être diminuée à 14,6 kg CO 2 eq/m2 (contre 15,2 kg CO 2 eq/m2 pour l’exercice précédent). Renforcement des instances de direction Après son élection par l’Assemblée générale le 12 avril 2022, nous avons accueilli Stéphane Maye en tant que nouveau membre du Conseil d’administration. Grâce à son expérience, il renforce en particulier les compétences en matière de digitalisation et de développement durable. Le Conseil d’administration de Mobimo a nommé Jörg Brunner, Responsable de longue date du Group Accounting et de la Comptabilité financière, ainsi que directeur financier intérimaire, en tant que CFO. Avec son savoir-faire reconnu de la branche et du marché des capitaux, il a contribué de manière déterminante au développement fructueux de la société ces dernières années. Perspectives Les principaux sujets de l’année passée nous accompagnerons également au cours des prochains mois. L’évolution des taux d’intérêt et l’inflation vont également entraîner des changements dans le secteur de l’immobilier, que ce soit indirectement en raison de la situation économique générale ou directement par le biais du marché des transactions. Malgré cela, nous continuons à estimer que le marché immobilier reste résilient. Dans ce contexte, avec son portefeuille, Mobimo est très bien positionnée. Les logements urbains ou proches des villes connaissent une forte demande, que ce soit pour la location ou l’achat. Les immeubles de bureaux et commerciaux de notre portefeuille de placement constituent également de solides vecteurs de succès: ils se distinguent par leur qualité élevée, sont bien situés et sont proposés sur le long terme à des conditions attrayantes. Même trois ans après la première vague de la pandémie, l’influence du changement des habitudes de travail sur la situation locative n’est que très limitée et se traduit principalement par la tendance d’une conception plus attrayante des surfaces. D’autre part, Mobimo actualise ses directives de placement. Celles-ci définissent les principes et critères que les sociétés du groupe doivent respecter lorsqu’elles effectuent des placements. Les ajustements actuels n’ont pas d’impact sur l’orientation stratégique. Les directives de placement actualisées ont été approuvées par le Conseil d’administration le 3 février 2023 et entreront en vigueur le 10 février 2023. Elles peuvent être consultées sur le site Internet de Mobimo. Renforcée également par le solide bénéfice enregistré durant l’exercice ainsi que l’augmentation de capital réalisée en avril/mai, Mobimo se distingue par son bilan parfaitement sain, tout en étant clairement positionnée et agile d’un point de vue opérationnel. Mobimo aborde par conséquent l’année 2023 avec confiance. Rapport détaillé: ›› Vous trouverez le rapport de gestion 2022 ici. ›› Conférence de presse et d’analystes sur le résultat annuel 2022: Date vendredi 10 février 2023 Heure 10 h 00 (HEC) Daniel Ducrey (CEO) et Jörg Brunner (CFO) présenteront les résultats (en allemand). La conférence peut aussi être suivie en direct via le lien suivant sous la forme de webcast avec signal audio et présentation. De plus, vous avez la possibilité de poser des questions en ligne (également en anglais et en français). Pour toute question, merci de vous adresser à: Contact pour les analystes et les investisseurs:

Nathalie Neumann, Responsable Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Contact pour les médias:

Anthony Welbergen, Responsable communication

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86

www.mobimo.ch

A propos de Mobimo: Avec un portefeuille extrêmement diversifié d’une valeur globale d’environ CHF 3,7 milliards, Mobimo Holding AG compte parmi les leaders de l’immobilier en Suisse. Le Groupe détient des immeubles d'habitation et commerciaux, ainsi que des objets en développement pour son propre portefeuille et pour des tiers, sur des sites de premier plan en Suisse romande et en Suisse alémanique. Tous ces immeubles se distinguent par une diversification équilibrée et une gestion rigoureuse. Par le biais de ses projets de développement, Mobimo renforce sa base de revenus et améliore la stabilité de la valeur de son portefeuille. Dans le cadre de ses services de développement, la société génère aussi des opportunités d'investissement pour des tiers. Mobimo emploie près de 170 Collaborateurs.

Détails supplémentaires à l'annonce:





Document: Mobimo_Exercice_2022_10.2.2023

Fin du communiqué ad hoc