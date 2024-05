Mobivity Holdings Corp. est un fournisseur de technologie qui relie les audiences des jeux mobiles aux marques et aux produits. La technologie Connected Rewards de la société, basée sur le cloud, propose des offres et des récompenses aux consommateurs en connectant les offres des marques de distribution, de restauration et de commodité au gameplay des jeux mobiles. Grâce à ses partenariats avec des éditeurs de jeux, des développeurs et des réseaux publicitaires, l'entreprise relie l'univers des consommateurs de jeux mobiles à son vaste réseau de marques. Grâce à Connected Rewards, les développeurs de jeux attirent plus de joueurs dans leurs jeux, les marques bénéficient d'un trafic plus important grâce aux joueurs qui échangent leurs offres en magasin et en ligne, et les consommateurs obtiennent des récompenses de la part des marques en jouant à des jeux mobiles. Sa plateforme de récurrence est proposée sous la forme d'une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) utilisée par les enseignes de la restauration rapide et de la restauration de proximité pour fidéliser leurs clients. Par le biais de son activité Connected Rewards, sa plateforme fournit des programmes incitatifs dans des environnements numériques.

Secteur Logiciels