Mobivity Holdings Corp. développe et exploite des plateformes sur lesquelles les marques et les entreprises peuvent mener des campagnes marketing nationales et locales basées sur des données. La plateforme Recurrency de la société permet aux détaillants multi-unités d'exploiter leurs propres données afin de maximiser les dépenses, la fréquence et la fidélité des clients tout en obtenant le meilleur retour sur investissement marketing (ROMS) possible. La plateforme Recurrency débloque les données des points de vente (POS) et les données mobiles afin de transformer les transactions des clients en informations marketing exploitables et attribuables. Sa technologie fournit des données transactionnelles, en temps réel, qui permettent de découvrir des informations sur le panier de la ménagère et d'attribuer des promotions en ligne et traditionnelles. Recurrency se compose de sept éléments. La plateforme Recurrency fournit un système de portefeuille numérique pour la création et la gestion d'offres et de promotions, permettant une attribution en boucle fermée à travers tous les canaux, médias et efforts de marketing.

Secteur Logiciels