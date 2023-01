MISES À JOUR COMMERCIALES : Proton remporte une commande ; Caerus Mineral vend des actifs

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Proton Motor Power Systems PLC - Producteur de piles à hydrogène et de systèmes électriques hybrides basé à Newcastle - A reçu une commande de Umstro GmbH pour 18 systèmes de piles à hydrogène HyModule S8. Prévoit que les systèmes seront fournis à Umstro tout au long de 2023 et en 2024. Ne divulgue pas les détails financiers de la transaction.

Caerus Mineral Resources PLC - mineur de cuivre à Chypre - Vend ses filiales chypriotes à PM Ploutonic Metals Ltd et Indo-European Mining PR Ltd pour 528 001 USD en espèces, en paiements échelonnés. Déclare qu'elle se concentre désormais sur l'acquisition de plus grandes opportunités de développement en amont dans le secteur des métaux en batterie. "Nous sommes heureux d'annoncer la signature de l'accord officiel pour la vente de notre portefeuille chypriote, qui sera finalisée à la fin du mois de juin. Alors que nous conservons un intérêt dans le succès du projet Troulli et que nous pensons que l'actif est entre de bonnes mains, cette transaction marque la fin de l'implication directe de Caerus à Chypre", commente le président Chris Lambert.

BlueRock Diamonds PLC - producteur de diamants concentré sur l'Afrique du Sud - Déclare qu'il n'y a pas eu de perturbation des opérations lors du redémarrage de son usine. Explique qu'il y avait suffisamment de stock dans la pile de minerai et le bloc d'exploitation de la mine. La principale mesure corrective a été l'installation d'une bande transporteuse ignifuge et l'activation de capteurs de distance de proximité sur l'usine à l'exploitation minière, dit-elle.

Mode Global Holdings PLC - Fintech basée à Londres avec une application bancaire en bitcoins - Prévoit de réduire les opérations clients pour Fibermode, JGOO Ltd et Greyfoxx Ltd. Explique que le marché des crypto-monnaies traverse une période difficile et que le groupe a dû faire face à des vents contraires considérables en cours de route. Décide de fermer Fibere Ltd et JGOO Ltd. Déclare que l'application mobile Mode sera également fermée. Déclare qu'il continuera à chercher des moyens de reconstruire les opérations dans l'industrie des cryptomonnaies.

Futura Medical PLC - Société pharmaceutique basée à Surrey - Déclare que son partenaire Cooper Consumer Health commence les activités de pré-lancement de MED3000 ED, une formulation de gel topique pour le traitement de la dysfonction érectile. Confirme que Cooper est en bonne voie pour lancer Eroxon au cours du premier semestre 2023. S'attend à ce que les premières fournitures de produits soient disponibles dans les mois à venir. "Dans le cadre de notre partenariat stratégique étroit avec Cooper, nous sommes heureux de constater que, comme prévu, Eroxon sera bientôt mis à la disposition des hommes souffrant de dysfonctionnement érectile, en particulier ceux souffrant de dysfonctionnement érectile léger et modéré, pour améliorer leurs performances érectiles de manière rapide, sûre, efficace et accessible. Nous sommes impatients d'informer le marché en temps voulu", commente James Barder, directeur général.

Lansdowne Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière axée sur la mer Celtique du Nord - Lève un produit brut de 300 000 GBP par l'émission d'actions de placement. Les actions de placement représenteront environ 6,0 % du capital social de la société. S'attend à ce que le produit soit suffisant pour financer la part de la société dans les coûts de Barryroe et pour les besoins en fonds de roulement jusqu'à la fin mai 2023. Tavira Financial Ltd a agi en tant que courtier pour le placement, ajoute-t-elle.

Cadence Minerals PLC - société d'investissement et de développement à un stade précoce dans le secteur des ressources minérales - Note qu'Evergreen Lithium Ltd a déposé son prospectus d'admission auprès de l'Australian Securities & Investments Commission et de l'Australian Stock Exchange. Prévoit que la date d'admission sera le 10 mars. "Au nom du conseil d'administration de Cadence, je suis heureux que notre investissement dans Lithium Technologies et Lithium Supplies se soit concrétisé dans Evergeen, bientôt cotée en bourse, et dans ses projets de lithium Byone et Kenny. Une fois qu'Evergeen sera cotée sur le marché ASX, elle ajoutera de la valeur au portefeuille arrondi des véhicules d'investissement en lithium cotés de Cadence, qui comprend European Metals Holdings (AIM : EMH) et nos actifs Sonora Lithium", commente le PDG Kiran Morzaria.

FireAngel Safety Technology Group PLC - fabricant de produits de sécurité domestique tels que les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, basé à Coventry - signe un contrat de trois ans pour fournir des détecteurs de fumée de la gamme d'alarmes Yale. Déclare que les détecteurs de fumée de la marque seront lancés en 2023. "Ce dernier partenariat avec un partenaire mondial très expérimenté étaye davantage notre engagement à étendre nos capacités en matière d'IoT et de technologie connectée et soutiendra notre stratégie visant à créer de la valeur pour les actionnaires en tirant parti de notre différenciation sur les marchés clients actuels et nouveaux. Cet accord aligne non seulement FireAngel avec un nom de famille reconnu sur le marché adjacent de la sécurité domestique, mais démontre en outre le potentiel futur de collaboration par le biais de solutions connectées ", commente le président exécutif John Conoley.

Guild Esports PLC - Société de sports électroniques basée à Londres - Signale que le joueur professionnel de Fortnite, Anas El-Abd, est arrivé premier lors d'une compétition populaire en ligne de Fortnite organisée par Epic Games et a remporté 1 million USD de prix.

Goodbody Health Ltd - Société de bien-être basée à Somerset, en Angleterre, qui se concentre sur les mesures communautaires locales - S'associe à Datar Cancer Genetics pour proposer au Royaume-Uni sa solution de dépistage multicancer Trucheck basée sur les cellules tumorales circulantes.

UK Oil & Gas PLC - Société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur le Royaume-Uni et la Turquie - Déclare que sa filiale UK Energy Storage a rencontré le ministre britannique de l'énergie mercredi. Dit que la réunion a couvert tous les domaines du projet de hub de stockage d'énergie d'UKEn à Portland Port dans le Dorset.

Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC - investisseur dans des parcs solaires, des parcs éoliens et des centrales hydroélectriques au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande - Augmente sa facilité de crédit renouvelable avec Santander de 25 millions de GBP à 40 millions de GBP. Explique que le capital supplémentaire disponible permettra d'investir davantage dans son pipeline "robuste" d'opportunités d'acquisition.

Chamberlin PLC - Société de moulage et d'ingénierie basée dans les West Midlands - Lève environ 550 000 GBP par le biais d'un placement de 16,7 millions de nouvelles actions à un prix de placement de 3,3 pence par action auprès d'investisseurs institutionnels et autres existants. Cenkos Securities PLC et Peterhouse Capital Ltd ont agi en tant que teneurs de livres conjoints, ajoute-t-elle. La société prévoit d'utiliser le produit du placement pour son fonds de roulement afin de soutenir la poursuite de sa stratégie de croissance et de renforcer son bilan.

LSL Property Services PLC - Agence immobilière basée à Newcastle - Termine la vente de son agent immobilier et de ses filiales Marsh & Parsons London à la filiale de Dexter pour un montant de 29 millions GBP sur une base sans dette et sans liquidités. Prévoit d'utiliser le produit de la vente pour augmenter ses liquidités existantes qui seront utilisées pour soutenir la stratégie de croissance de LSL, et en particulier les opportunités dans les services financiers. "Marsh & Parsons n'exerce ses activités que dans le centre de Londres Prime et Outer Prime et est géré de manière autonome par rapport aux autres parties de notre activité d'agence immobilière. Cette cession contribue à simplifier davantage la structure du groupe pour nous permettre de nous concentrer sur la maximisation de nos opportunités principales, en particulier dans notre activité de réseau de services financiers, tout en réduisant également l'exposition au marché immobilier londonien plus volatile", commente le PDG Paul Johnson.

Power Metal Resources PLC - Société d'exploration basée à Londres et axée sur les découvertes de métaux à l'échelle mondiale - Entre dans la prochaine étape de l'exploration de son projet aurifère Tati situé dans la ceinture de roches vertes de Tati, près de Francistown, au Botswana. Confirme la présence d'un vaste système aurifère et délimite un gisement.

