MODEL N, INC. : Goldman Sachs réitère son opinion positive sur le titre

Model N, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des revenus en nuage pour les entreprises des sciences de la vie et de la technologie. La société exerce ses activités par le biais du secteur du développement et de la monétisation des solutions de gestion des revenus. Elle fournit des solutions qui s'étendent au-delà des frontières organisationnelles et opérationnelles des fonctions, telles que les ventes, le marketing et les finances, et servent de système d'enregistrement pour les processus cruciaux de gestion des revenus, y compris la tarification, les devis, les contrats, les rabais, les incitations, la gestion des canaux, les rapports et la conformité réglementaire. Ses solutions sont spécialement conçues pour les industries des sciences de la vie et de la technologie et sont conçues pour fonctionner avec des applications de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM). Sa suite intégrée de solutions comprend des produits tels que Global Pricing Management, Global Tender Management, Provider Management, Payer Management, Government Pricing, Medicaid, Validata, State Pricing Transparency Management, Deal Management, entre autres.

Secteur Logiciels