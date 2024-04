Model N, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des revenus en nuage pour les entreprises des sciences de la vie et de la technologie. La société opère par le biais du segment de développement et de monétisation des solutions de gestion des revenus. La société est engagée dans l'optimisation des revenus et la conformité pour les innovateurs pharmaceutiques, médico-techniques et de haute technologie. Ses produits comprennent la gestion des données des canaux, la gestion des canaux, l'intelligence des accords, la gestion des accords pour la haute technologie, la gestion des accords pour les sciences de la vie, la gestion globale des prix, la gestion globale des appels d'offres, la tarification gouvernementale, l'intelligence cloud, la gestion des fonds de développement du marché, medicaid, la gestion des payeurs, l'intelligence des prix, la gestion des fournisseurs, la gestion des remises, et la validation. Les solutions sectorielles de la société comprennent revenue cloud for pharma, revenue cloud for medtech, revenue cloud for high tech, business services for life science. Son support et ses services consistent en des services professionnels, un aperçu du support, un support produit, un portail communautaire, un centre de connaissances et d'autres.

Secteur Logiciels