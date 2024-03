Modern Insulators Limited est un fabricant indien d'isolateurs en porcelaine. L'entreprise se consacre principalement à la fabrication d'isolateurs et de serviettes éponge. Elle est associée à des services publics nationaux et régionaux, aux chemins de fer indiens, à des fabricants d'équipements d'origine et à des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans le monde entier. Elle exporte également des isolateurs en porcelaine dans une cinquantaine de pays. Ses segments comprennent les isolateurs et les serviettes éponge. Ses produits comprennent des isolateurs creux, des isolateurs à noyau solide, des isolateurs à longue tige et des isolateurs ferroviaires. Les isolateurs creux en porcelaine sont fabriqués à partir de porcelaine alumineuse très résistante et sont soumis à des processus et des contrôles dimensionnels stricts. Les isolateurs à noyau solide sont conçus pour répondre aux propriétés mécaniques et électriques essentielles, ainsi qu'aux charges dues aux courts-circuits, aux séismes, au vent, à la chaleur, à la glace et à toute autre charge dynamique. Les isolateurs à longue tige sont soumis à des charges statiques et dynamiques.

Secteur Equipements et composants électriques