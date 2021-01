Coronavirus/France-La Haute autorité de Santé défend sa stratégie de vaccination

PARIS, 4 janvier (Reuters) - La France doit maintenir sa stratégie de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles face au nouveau coronavirus, a déclaré lundi la présidente de la Haute autorité de Santé.

"On doit vacciner au plus vite ceux qui en ont le plus besoin", a dit Dominique Le Guludec sur BFM TV et RMC, rappelant que neuf morts sur dix en France liés au COVID-19 ont plus de 65 ans et qu'un tiers des décès se produit en Ehpad.

La France a entamé depuis une semaine sa campagne vaccinale contre le nouveau coronavirus mais elle a pris beaucoup de retard face à ses voisins européens, suscitant une vive polémique.

Face aux critiques, le gouvernement a décidé d'accélérer la campagne de vaccination en la rendant possible dès ce lundi au personnel soignant de plus de 50 ans. (Blandine Hénault et Nicolas Delame)