Coronavirus-Lancement dès septembre de la campagne de rappel vaccinal en France

PARIS, 26 août (Reuters) - La campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19 sera lancée le mois prochain en France, avec une reprise mi-septembre des vaccinations dans les maisons de retraite et l'ouverture des rendez-vous pour les 65 ans et plus à partir de début septembre, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex, sur RTL.

"A partir du 12-13 septembre, redémarrage de la campagne systématique après recueil du consentement pour les 'troisièmes doses' dans les Ehpad", a déclaré le chef du gouvernement.

"Pour tous les plus de 65 ans ou présentant des comorbidités, ils pourront, dès le début du mois de septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur 'troisième dose'", a-t-il ajouté.

Dans ce cas, un délai d'environ six mois devra s'être écoulé entre la fin du schéma vaccinal initial (une ou deux doses en fonction des vaccins et des antécédents) et l'administration de ce rappel.

Le gouvernement a annoncé mi-août le lancement d'une campagne de rappel de vaccination anti COVID-19 à partir de mi-septembre pour les résidents des Ehpad et des unités de soins de longue durée (USLD), les personnes de plus de 80 ans vivant à domicile et celles particulièrement susceptibles de développer une forme grave de COVID-19.

Pour le rappel vaccinal des 65 ans et plus ainsi que des plus vulnérables, la Haute autorité de santé (HAS) a préconisé mardi d'administrer sen même temps le vaccin contre la grippe saisonnière, dont la campagne d'injection doit commencer fin octobre.

La HAS a cependant souligné que son avis était "conditionné à la validation de ce rappel par l'agence européenne du médicament", puisque les autorisations de mise sur le marché actuellement accordées aux différents vaccins ne prévoient pas de rappel.

Avec la diminution au cours du temps de l'efficacité des vaccins anti-COVID-19, plusieurs pays, dont les Etats-Unis ou Israël, ont déjà lancé des campagnes vaccinales de rappel pour tenter d'endiguer les flambées épidémiques associées au variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, initialement découvert en Inde et très contagieux.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pourtant déconseillé à plusieurs reprises ces derniers mois ce type de campagne, jugeant nécessaire dans un premier temps de faire progresser la couverture vaccinale dans les pays en développement.

Selon le dernier bilan diffusé mercredi, 62,9% de la population française est désormais intégralement vaccinée contre le COVID-19.

(Reportage par Myriam Rivet, édité par Marc Angrand)