Coronavirus-Moderna poursuit Pfizer et BioNTech pour violation de brevet

par Daniel Trotta

26 août (Reuters) - Moderna poursuit Pfizer et son partenaire allemand BioNTech en justice pour violation de brevet dans le développement du premier vaccin contre le COVID-19 approuvé aux États-Unis, affirmant qu'ils ont copié une technologie qu'il avait développée bien avant la pandémie.

Cette plainte a été déposée devant le tribunal de district américain du Massachusetts. Elle sera également déposée au tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne, a indiqué Moderna dans un communiqué vendredi.

"Nous intentons cette action en justice pour protéger la (technologie) innovante d'ARNm que nous avons mise au point, pour laquelle nous avons investi des milliards de dollars et que nous avons brevetée au cours de la décennie qui a précédé la pandémie de COVID-19", déclare Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, dans le communiqué.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré par email que "Pfizer/BioNTech n'a pas encore examiné complètement la plainte, mais nous sommes surpris par le litige étant donné que le vaccin COVID-19 était basé sur la technologie ARNm exclusive de BioNTech et développé à la fois par BioNTech et Pfizer."

Pfizer/BioNTech se défendront "vigoureusement" contre les allégations de Moderna, a ajouté le porte-parole.

BioNTech n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Moderna affirme que Pfizer/BioNTech a copié, sans autorisation, la technologie des vaccins à ARN messager (ARNm) que le groupe avait brevetée entre 2010 et 2016, bien avant que le COVID-19 n'émerge en 2019.

Moderna a ajouté que Pfizer/BioNTech s'était approprié deux types de propriété intellectuelle.

L'un concerne une structure d'ARNm que Moderna affirme avoir commencé à développer en 2010.

La deuxième infraction présumée concerne le codage d'une protéine spike complète que les équipes de Moderna ont, selon la société, développée lors de la création d'un vaccin contre le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). (Reportage Daniel Trotta, avec la participation de Mrinalika Roy et Amruta Khandekar à Bangalore et Zuzanna Szymanska à Berlin; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)