Coronavirus: l'arrivée du vaccin Moderna ne modifie pas les groupes prioritaires

Berne (awp/ats) - L'arrivée du vaccin Moderna ne change rien à l'ordre des priorités concernant les groupes de personnes à vacciner. Christoph Berger, de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), appelle à la patience.

La stratégie vaccinale ne change pas et les groupes prioritaires restent les mêmes. Christoph Berger, président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), a demandé mardi à ceux n'appartenant pas aux groupes de personnes à risques de se montrer "patients" par "respect".

La stratégie nationale de vaccination donne la priorité aux personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées et celles qui présentent des maladies chroniques, indique sur son site l'Office fédéral de la santé publique.

"Il faut vacciner le plus rapidement possible le plus de personnes à risque", a souligné M. Berger. Et d'insister sur la réduction des contacts, "une condition sine qua non pour que cette recommandation de vaccination porte ses fruits", alors que le nombre de cas de coronavirus stagne à un niveau élevé et que les nouveaux variants font planer un risque de saturation du système de santé.

Une recommandation élargie de vaccination a été publiée par la CFV mardi, a annoncé M. Berger. "Les deux vaccins reposent sur des techniques similaires. Ils montrent une efficacité pour les personnes à risque, sans grands effets secondaires", a-t-il ajouté.

Pas de choix possible

La recommandation comprend des précisions, notamment concernant les personnes immunodéprimées, une déclaration sur les risques et bénéfices chez les femmes enceintes, ainsi que des informations détaillées pour les personnes allergiques.

Quant à savoir si les personnes souhaitant se faire vacciner pourront désormais choisir entre les deux vaccins autorisés, M. Berger ne pense pas qu'il soit possible de proposer un choix. "Les deux vaccins sont très similaires, tout comme leurs effets secondaires. Ce qui compte, c'est de vacciner les personnes à risque le plus vite possible. Le choix du vaccin de Moderna ou de Pfizer/Biontech dépendra de la logistique sur le territoire", a-t-il indiqué.

ats/lk