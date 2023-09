L'autorité américaine de réglementation des médicaments a autorisé lundi la mise à jour des vaccins COVID-19 de Pfizer et de son partenaire BioNTech, ainsi que de Moderna, alors que le pays se prépare à lancer une campagne de vaccination automnale dès cette semaine. Un troisième vaccin de Novavax est toujours en cours d'examen.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé les vaccins pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et les a autorisés pour une utilisation d'urgence chez les enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Les conseillers des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) doivent se réunir mardi pour discuter des recommandations concernant les personnes qui devraient recevoir les vaccins cette année. Mandy Cohen, directrice des CDC, a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que les vaccins soient administrés chaque année, mais tous les médecins ne sont pas d'accord pour dire que tout le monde doit être vacciné chaque année.

En quoi le vaccin de cette année est-il différent de celui de l'année dernière ?

Pfizer, BioNTech, Moderna et Novavax ont tous créé de nouvelles versions de leurs vaccins COVID-19. Contrairement à la vaccination de rappel de l'année dernière, qui incluait la souche originale du virus et la variante Omicron alors dominante, la vaccination de cette année ne vise que la souche XBB.1.5, la variante prédominante jusqu'à la fin de l'année 2023.

Les sociétés ont déclaré que leurs vaccins remaniés s'étaient révélés efficaces, lors de tests préliminaires, contre les nouvelles sous-variantes d'Omicron qui circulent actuellement, y compris le BA.2.86, qui a subi une mutation importante.

Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes doivent-elles se faire vacciner cette année ?

Les médecins s'accordent généralement à dire que ces groupes devraient recevoir au moins une fois par an le vaccin COVID-19 pour se protéger contre le virus, en raison du risque élevé de maladie grave, d'hospitalisation et de décès qu'ils présentent. Par exemple, le comité des vaccins du gouvernement britannique a déclaré que seuls les adultes de 65 ans et plus et certaines de ces autres catégories se verront proposer le vaccin, car ils sont les plus susceptibles d'en bénéficier.

Les adultes plus jeunes et en bonne santé devraient-ils recevoir le nouveau vaccin ?

De nombreux médecins pensent que le vaccin devrait être recommandé chaque année pour tout le monde, à l'instar des vaccins antigrippaux.

Le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l'université Vanderbilt et membre du comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination, estime qu'une recommandation simple et directe est probablement la meilleure solution.

"Si vous avez six mois ou plus, vous devriez vous faire vacciner contre la grippe. Cela me semble être une bonne chose pour le COVID également", a déclaré M. Schaffner.

Le docteur David Boulware, spécialiste des maladies infectieuses à l'université du Minnesota, a déclaré qu'il recommanderait aux adultes en bonne santé de se faire vacciner. Selon les recherches qu'il a publiées, les personnes qui ont reçu des vaccins de rappel présentent des symptômes moins graves et de plus courte durée en cas de maladie.

Le docteur Paul Offit, spécialiste des maladies infectieuses à l'université de Pennsylvanie et membre du comité consultatif sur les vaccins de la FDA, a déclaré qu'il pensait que les vaccins ne devraient être recommandés chaque année que pour les groupes à haut risque. Les études n'ont pas montré que les injections de rappel protègent contre la maladie dans les populations à faible risque, a déclaré Offit.

Les personnes souffrant d'un COVID long devraient-elles se faire vacciner ?

Certaines données suggèrent que la vaccination après l'infection peut contribuer à réduire les symptômes du COVID long. Quoi qu'il en soit, les médecins ont déclaré qu'un deuxième épisode de COVID-19 pourrait raviver un COVID long antérieur ou aggraver les symptômes en cours, et que la vaccination pourrait aider à s'en prémunir.

Les enfants doivent-ils être vaccinés contre le COVID-19 cette année ?

Les avis divergent sur la nécessité de vacciner les enfants.

Michael Osterholm, épidémiologiste à l'université du Minnesota, a déclaré que les enfants représentaient un pourcentage plus élevé de décès et d'hospitalisations parmi les personnes actuellement atteintes du COVID. Bien que le nombre d'hospitalisations soit généralement assez faible, au cours du mois dernier, les personnes âgées de 17 ans et moins ont représenté environ 5 à 6 % des hospitalisations liées au COVID-19, contre environ 4 % en moyenne au cours des deux années précédentes, selon les données du CDC.

"Si les parents veulent vacciner leurs enfants, ils devraient pouvoir le faire", a déclaré Osterholm.

M. Boulware estime qu'il n'est pas nécessaire d'administrer des vaccins de rappel aux enfants, sauf s'il y a une personne immunodéprimée dans le foyer.

L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré qu'elle formulerait ses recommandations après la réunion du comité consultatif du CDC.