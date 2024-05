Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit : - revenus issus des ventes de produits (95,7%) ; - revenus issus de subventions (4%) ; - revenus issus d'accords de collaboration (0,3%). A fin 2021, le groupe dispose d'un portefeuille de 15 produits en phase de développement clinique, dont 3 en phase III, 8 en phase II et 4 en phase I, et de 12 produits en phase de développement préclinique. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,4%), Europe (37,1%) et autres (29,5%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale