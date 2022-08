La FDA approuve les piqûres de rappel ciblant Omicron

"Pour essayer d'éviter les conséquences graves et les maladies symptomatiques, il faut rafraîchir le système immunitaire avec ce qui circule réellement."

Deux injections de rappel de COVID-19 mises à jour qui ciblent les sous-variants dominants BA.4 et BA.5 Omicron ont reçu le feu vert de la Food and Drug Administration américaine... alors que le gouvernement tente de prendre de l'avance sur une hausse potentielle des infections cet automne.

La FDA a autorisé les injections pour toute personne âgée de 12 ans et plus qui a reçu deux doses du vaccin et qui se trouve au moins deux mois après une précédente injection de rappel... une période plus courte que les recommandations précédentes.

Plus tôt cette année - la FDA a demandé aux fabricants de vaccins d'adapter les injections aux sous-variants BA.4/BA.5 du virus responsable de la plus récente poussée de cas dans le monde. La sous-variante BA.5 est à l'origine de plus de 88 % des infections aux États-Unis.

Le Dr Peter Marks, de la FDA, explique que la mise à jour du vaccin de rappel est particulièrement importante pour les personnes qui n'ont reçu que les deux doses initiales du vaccin.

"Obtenir cette troisième dose de vaccin pour les personnes qui n'ont reçu qu'une série primaire peut probablement réduire de plus de la moitié leur risque de contracter le COVID de longue date s'ils reçoivent le COVID-19."

Alors que le gouvernement cherche à écarter les pires effets d'une poussée probable lorsque les écoles rouvriront et que le temps plus froid forcera les gens à rester à l'intérieur... Les États-Unis ont obtenu plus de 170 millions de doses des nouveaux boosters Moderna et Pfizer/BioNTech.

Bien que la FDA reconnaisse que les fabricants de vaccins n'ont pas terminé les tests des nouveaux rappels à base de BA.4/BA.5 sur les humains... La FDA affirme qu'ils sont sûrs... et qu'elle fonde sa décision sur les données des injections originales ainsi que sur les essais cliniques réalisés sur les rappels précédents.

Selon les autorités américaines, une vaste campagne de vaccination d'automne pourrait commencer dans les jours qui viennent.