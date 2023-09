Un groupe consultatif des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a préconisé mardi une large utilisation des vaccins COVID-19 mis à jour et approuvés par le gouvernement - couvrant les âges de 6 mois et plus - ouvrant ainsi la voie à une large utilisation des vaccins dans le cadre d'une campagne de vaccination qui doit débuter dans les jours à venir.

En adressant cette recommandation à Mandy Cohen, directrice du CDC, les conseillers se sont prononcés en faveur d'une large utilisation des vaccins plutôt que de viser des populations spécifiques présentant un risque plus élevé. Ils se sont réunis un jour après que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la mise à jour des vaccins COVID fabriqués par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, ainsi que par Moderna. Novavax a déclaré que la FDA était encore en train d'examiner son vaccin.