Moderna a déclaré lundi que son vaccin combiné contre le COVID-19 et la grippe a généré une réponse immunitaire plus forte chez les adultes âgés de 50 ans et plus que les vaccins séparés contre les deux virus lors d'un essai de phase avancée.

Dans l'étude, la combinaison utilisant la technologie de l'ARN messager a généré plus d'anticorps que les vaccins antigrippaux traditionnels actuellement commercialisés et que le vaccin Spikevax mRNA COVID de Moderna, a déclaré la société.

Le vaccin, appelé ARNm-1083, a suscité une réponse immunitaire plus importante contre deux souches A et une souche B de la grippe chez les adultes plus âgés que les vaccins antigrippaux largement utilisés de GSK et Sanofi, selon la société.

En mars, la Food and Drug Administration américaine a recommandé aux fabricants de médicaments de cibler ces trois souches, appelées H1N1, H3N2 et B/Victoria, lors de la mise au point de leurs vaccins contre la grippe saisonnière pour 2024.

Les données les plus récentes proviennent de deux volets d'une étude plus vaste portant sur environ 8 000 personnes : l'un a testé la combinaison contre le Fluarix de GSK chez des adultes âgés de 50 à 64 ans et l'autre contre le Fluzone HD de Sanofi chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Le Fluzone est un vaccin à haute dose destiné aux personnes âgées.

Le président de Moderna, Stephen Hoge, a déclaré que le fabricant de médicaments espère lancer le vaccin combiné pour la saison des maladies respiratoires d'automne en 2025. "Si ce n'est pas 2025, ce sera 2026", a-t-il déclaré.

La société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a misé sur de nouveaux vaccins pour compenser la baisse considérable de la demande et des ventes de son vaccin COVID.

S'il est approuvé, le vaccin combiné sera le troisième produit commercialisé par Moderna, qui a reçu l'approbation de la FDA pour son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) le mois dernier.

Moderna a également déclaré que la combinaison s'est avérée sûre et tolérable dans la dernière étude, et que les taux d'effets secondaires indésirables étaient similaires à ceux des autres vaccins utilisés dans l'essai.

Les effets secondaires les plus fréquents étaient la douleur au point d'injection, la fatigue, les douleurs musculaires et les maux de tête, a indiqué Moderna.

La société a déclaré qu'elle comptait publier les résultats complets de l'étude lors d'une prochaine conférence médicale. (Reportage de Patrick Wingrove ; Rédaction de Bill Berkrot)