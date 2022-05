Les États-Unis limitent l'utilisation du vaccin COVID-19 de J&J pour les adultes présentant des risques de caillot sanguin

La piqûre J&J est autorisée pour les personnes âgées de 18 ans et plus et est l'un des trois vaccins COVID-19 dont l'utilisation est autorisée aux États-Unis.

L'agence a déclaré que la piqûre J&J peut être administrée dans les cas où les vaccins COVID-19 autorisés ou approuvés ne sont pas accessibles ou si une personne est moins encline à utiliser les deux autres piqûres.

La FDA a déclaré que son analyse avait déterminé que le risque de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie après l'administration de la piqûre justifie la limitation de l'autorisation.

J&J n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.