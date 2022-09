Les conseillers du CDC américain devraient recommander les rappels de vaccins spécifiques Omicron

La Food and Drug Administration américaine a autorisé mercredi les vaccins actualisés de Pfizer/BioNTech et Moderna qui ciblent les sous-variants dominants BA.4 et BA.5 Omicron ainsi que le virus original.

Le Comité consultatif pour les pratiques de vaccination (ACIP) des CDC votera sur une recommandation concernant les personnes qui devraient recevoir les rappels avant que la directrice de l'agence, Rochelle Walensky, ne prenne la décision finale après la réunion. Elle s'est généralement montrée favorable à une campagne de rappels dans ses récentes déclarations publiques.

La FDA a autorisé les injections pour les personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu une série de vaccins primaires ou qui ont reçu un rappel au moins deux mois auparavant.

Les responsables des CDC ainsi que la FDA ont indiqué qu'ils pensaient que les injections contribueraient à renforcer l'immunité contre le virus avant la saison hivernale, lorsque les infections ont tendance à augmenter car les gens passent plus de temps à l'intérieur où le virus se transmet plus facilement.

Actuellement, un deuxième rappel est surtout réservé aux personnes de plus de 50 ans et à celles qui sont immunodéprimées ou à haut risque.

Les responsables de la FDA ont déclaré mercredi qu'ils pensaient que les vaccins retouchés devraient être disponibles pour une population plus large, car ils pourraient aider les personnes plus jeunes à éviter les longs COVID, qui peuvent les laisser souffrir de symptômes débilitants pendant des mois.Les fabricants de vaccins n'ont pas encore terminé les essais sur l'homme pour les rappels nouvellement autorisés, et les membres de l'ACIP sont susceptibles de soulever des questions sur le manque de données. La plupart des données disponibles sur les boosters remaniés proviennent d'études en laboratoire et sur les animaux.

Attendre des données plus concluantes issues d'essais cliniques pourrait prendre trop de temps, a déclaré le Dr Kristin Englund, médecin spécialiste des maladies infectieuses à la Cleveland Clinic.

"Cela nous mènerait au-delà de cette saison d'automne où nous nous attendons à voir un nombre croissant d'infections", a déclaré Englund.

En juin, la FDA avait déclaré qu'elle n'exigerait pas d'études testant les vaccins chez l'homme pour les autoriser, de manière similaire à la façon dont les modifications annuelles des vaccins contre la grippe sont autorisées.