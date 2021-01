MODERNA : feu vert de l'agence européenne du médicament pour son vaccin contre le Covid

L'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Il s'agit du deuxième vaccin contre le Covid-19 dont l'EMA a recommandé l'autorisation, le premier étant celui de Pfizer-BioNTech. "Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle", a déclaré Emer Cooke, le directeur exécutif de l'Agence.



Le vaccin Moderna est administré en deux injections dans le bras, à 28 jours d'intervalle. Les effets secondaires les plus courants du vaccin de Moderna sont généralement légers ou modérés et s'améliorent en quelques jours après la vaccination.