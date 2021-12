Moderna sous pression. Actionnaires activistes et politiciens exhorte la pharma à réduire le prix de son vaccin et à ouvrir sa technologie aux pays pauvres. Mais la société américaine s’y oppose et justifie ses prix par le peu d’aide gouvernementale qu’elle a obtenu, soit pour l'instant, au moins 2,5 milliards de dollars.

