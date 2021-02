Moderna : 45,4 millions de doses livrées aux Etats-Unis

Moderna annonce avoir livré jusqu'à présent 45,4 millions de doses de son vaccin contre la Covid-19 au gouvernement américain à ce jour. Il prévoit de lui livrer 100 millions de doses d'ici la fin mars 2021.



Il ajoute que 33,2 millions de doses ont été mises en flacons et se situent à divers stades de production finale et de tests avant livraison. Environ 25,5 millions de doses ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.



La société prévoit de fournir 100 millions de doses supplémentaires d'ici fin mai 2021, puis encore 100 millions d'ici fin juillet 2021, des échéances avancées respectivement d'un et deux mois par rapport au calendrier précédent.



