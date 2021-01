Moderna : Coronavirus-L'EMA n'a pas encore d'avis sur le vaccin de Moderna, disent les Pays-Bas

AMSTERDAM, 4 janvier (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) n'est pas parvenue ce lundi à prendre une décision au sujet du vaccin de Moderna contre le COVID-19, ont annoncé les autorités sanitaires néerlandaises.

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA s'est réuni en avance ce lundi alors qu'il devait initialement débattre du vaccin de Moderna mercredi.

L'agence néerlandaise des médicaments (CBG) n'a pas précisé les raisons de l'absence de décision ce lundi mais a ajouté qu'un avis pouvait encore être rendu mercredi.

"C'est ainsi, bien sûr nous espérions davantage mais nous savions qu'il pourrait être impossible de répondre à toutes les questions en détail en une seule réunion", a dit Ton de Boer, président de la CBG, à la presse.

"J'espère qu'il y aura une décision mercredi, mais je ne sais pas", a-t-il ajouté.

L'EMA a fixé au 12 janvier la date limite pour recommander ou non l'approbation du vaccin de Moderna. Elle a déjà recommandé le 21 décembre l'utilisation en urgence de celui de Pfizer et de BioNTech, qui a commencé à être administré à travers l'Union européenne. (Bart Meijer et Anthony Deutsch, version française Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)