Moderna : Coronavirus/USA-Près de 5 millions de doses de vaccins administrées - CDC

5 janvier (Reuters) - Les centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC) ont annoncé mardi avoir administré plus de 4,8 millions de premières doses de vaccin contre le Covid-19 et en avoir distribué un peu plus de 17 millions dans le pays.

Le nombre de doses de vaccin administrées et distribuées regroupent le vaccin produit par le laboratoire Moderna et celui mis au point par Pfizer et BioNtech, ajoutent les CDC.

Ces derniers ont fait état de 173.915 cas de contamination supplémentaires dans les dernières 24 heures, pour un total de 20.732.404 infections. D'autre part, 1.800 décès ont été enregistrés mardi et le bilan aux Etats-Unis est porté à 352.464 morts.

Le décompte des CDC est établi sur la base de données arrêtées la veille. Il peut donc différer des bilans fournis État par État.

(Dania Nadeem; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)