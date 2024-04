MODERNA : Jefferies confirme son conseil

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 125 $ suite à des nouvelles données sur le vaccin anti-cancer à l'AACR dans la tête et le cou.



' Les nouvelles données sur le vaccin anti-cancer dans le HNSCC 2Lsont intéressantes. Elles montrent un essai plus fort en combo avec PD1 par rapport à ce que Keytruda seul a montré dans les études antérieures de phase II/III ' indique l'analyste.



' Les données confirment la validité de la plateforme INT et suggèrent qu'elle pourrait fonctionner dans des indications autres que le mélanome ' rajoute Jefferies.



Moderna va lancer rapidement des études pivots avec 3 études en cours et pourrait lancer une étude dans le HNSCC.



