Moderna : La valeur du jour à Wall Street Moderna affronte une crise au Japon

Moderna cède 1,27% à 377,38 dollars à Wall Street. Le Japon a annoncé la suspension de l'usage d'un million de doses supplémentaires du vaccin contre le Covid-19 de la biotech américaine à la suite du décès de deux personnes ayant été vaccinées par des lots contenant des impuretés. Résultat, ce sont plus 2,6 millions de doses au total qui ont été retirées du marché nippon. Cette crise tombe au plus mal pour l'Archipel qui connait un nombre record de cas graves du Covid alors que seulement 44% de la population peut se prévaloir d'un schéma vaccinal complet.



Il est peu probable, à mon avis, que la contamination par des substances étrangères a conduit directement à des morts soudaines", a indiqué Takahiro Kinoshita, médecin et vice-président de Cov-Navi, un groupe d'information sur les vaccins, cité par Reuters.



"Cependant, des investigations supplémentaires sont définitivement nécessaires pour évaluer la nocivité des doses en question", a-t-il ajouté.