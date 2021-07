Moderna : Le variant Delta aussi contagieux que la varicelle-CDC

* Les CDC américains appellent à une meilleure communication pour enrayer la pandémie

* Les personnes vaccinées doivent aussi porter le masque, selon les CDC

30 juillet (Reuters) - La "guerre (contre le COVID-19) a changé de visage", selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le variant Delta se montrant aussi contagieux que la varicelle et pouvant être transmis par les personnes vaccinées.

La maladie provoquée par le variant initialement découvert en Inde est aussi plus sérieuse que celles observées précédemment, selon un document interne des CDC.

"Nous devons nous rendre à l'évidence, la guerre a changé de visage", est-il dit dans le document. "Nous devons améliorer la communication sur les risques auxquels les personnes vaccinées sont exposées."

Les personnes vaccinées, bien que moins à même d'être contaminées, pourraient, si elles contractaient le virus, tout autant transmettre la maladie que les personnes non-vaccinées.

Selon les CDC, les personnes non-vaccinées ont trois fois plus de risques d'être contaminées par le variant Delta et plus de 10 fois plus de risques de développer une forme sévère de la maladie pouvant mener à un décès.

Le variant Delta serait aussi plus transmissible que de nombreuses maladies comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus Ebola, la variole, le rhume ou les grippes saisonnières. (Reportage par les rédactions de Washington, Londres, New Delhi, Sydney, Hanoi, Tokyo et Bangalore, rédigé par Peter Graff; version française Camille Raynaud, édité par Sophie Louet)