MODERNA : Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre

Le 03 juin 2024 à 12:15 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Moderna, avec un objectif de cours relevé de 126 à 155 dollars.



Le laboratoire a obtenu l'approbation de la FDA pour mRESVIA, son vaccin contre le virus syncitial respiratoire (RSV) chez les patients âgés de plus de 60 ans. Il s'agit ainsi du second vaccin approuvé par la société après le Spikevax (vaccin Covid-19).



Suite à cette approbation, la société maintient son calendrier de commercialisation à savoir être présent dès cet automne. Les discussions sont aujourd'hui en cours avec les chaines de pharmacie aux Etats-Unis qui réalisent l'essentiel des vaccinations.



Par ailleurs, Oddo BHF estime que le congrès de l'ASCO devrait remettre en exergue la plateforme à ARNm du groupe dans sa lutte contre le cancer et notamment du mélanome avancé.



'Le prochain lancement sera celui du vaccin contre le virus syncitial respiratoire prévu pour 2024. Nous croyons que ce lancement devrait rassurer les investisseurs qui ne verront plus Moderna comme un acteur essentiellement Covid-19', souligne le broker.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.