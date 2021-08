Moderna : USA-Le COVID-19 pourrait être sous contrôle début 2022, dit Fauci

WASHINGTON, 24 août (Reuters) - Les États-Unis pourraient maîtriser l'épidémie de COVID-19 au début 2022 à la faveur d'approbations de plusieurs autres vaccins dans les semaines à venir, a dit mardi Anthony Fauci, au lendemain du feu vert définitif des autorités fédérales au vaccin de Pfizer et BioNTech. Le principal expert américain en maladies infectieuses a déclaré lors d'interviews télévisées que l'autorisation définitive de ce vaccin par la Food and Drug Administration (FDA) ouvrait la voie à la vaccination d'un plus grand nombre de personnes.

Les vaccins contre le coronavirus développés par Moderna et Johnson & Johnson, encore au stade de l'autorisation temporaire, pourraient être pleinement approuvés par la FDA dans les semaines à venir et leur utilisation chez les jeunes enfants pourrait être autorisée cet automne.

Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président Joe Biden et directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à MSNBC qu'il s'attendait à ce que Moderna et Johnson & Johnson obtiennent l'approbation complète de la FDA "assez rapidement", peut-être dans un délai de quelques semaines à un mois.

"Je pense qu'il y a une chance raisonnable" que Pfizer ou Moderna obtiennent l'autorisation de la FDA pour les jeunes enfants avant la prochaine saison des fêtes, a-t-il précisé à NBC News. "Avec un peu de chance, d'ici au milieu de l'automne et au début de l'hiver", a-t-il dit.

"Si nous arrivons à l'écrasante majorité des 80 à 90 millions de personnes qui n'ont pas encore été vaccinées, qui sont réticentes à être vaccinées ou qui n'en ont pas eu l'occasion, je crois que nous pourrons voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il ajouté.

Les autorités sanitaires espèrent que le feu vert définitif convaincra davantage d'États, de collectivités locales et d'employeurs privés de rendre le vaccin obligatoire, et qu'il dissipera également les doutes de certains sceptiques à la vaccination.

(Reportage Susan Heavey, version française Diana Mandiá, édité par Marc Angrand)