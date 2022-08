Moderna : accord avec l'UE pour la livraison du vaccin Covid

La Commission européenne et la société Moderna sont parvenues à un accord pour mieux répondre aux besoins des États membres en vaccins contre le COVID-19 pour la fin de la période estivale et hivernale.



Les doses initialement prévues pour l'été seront désormais livrées en septembre et au cours de la période d'automne et d'hiver 2022, lorsque les États membres auront plus de chances de disposer de stocks supplémentaires de vaccins pour les campagnes nationales et de respecter leurs engagements de solidarité internationale.



' Cet accord garantira que les États membres auront accès aux doses de vaccin dont ils ont besoin en temps utile pour protéger noscitoyens ', assure StellaKyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire au sein de la Commission européenne.



L'accord garantit également 15 millions de doses de rappel supplémentaires de candidats vaccins contenant Omicron par Moderna, sous réserve d'une autorisation de mise sur le marché dans des délais permettant l'utilisation de ces doses pour leurs campagnes de vaccination.





