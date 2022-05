Moderna affirme que son vaccin pour les moins de 6 ans sera prêt pour l'examen américain en juin

Le directeur médical de Moderna Inc a déclaré dimanche que le vaccin de la société destiné aux enfants de moins de 6 ans sera prêt à être examiné par un panel de la Food and Drug Administration lors de sa réunion en juin.

Moderna a demandé jeudi à la FDA une autorisation d'utilisation d'urgence.

Un panel consultatif d'experts auprès de l'autorité américaine de réglementation des médicaments se réunira en juin pour examiner la demande.

"Je pense que la FDA dispose désormais de toutes les données fondamentales dont elle a besoin pour pouvoir commencer l'examen de la demande. Donc oui, nous sommes très confiants", a déclaré le Dr Paul Burton, directeur médical de la société, dans une interview accordée à "Face the Nation" de CBS.

Le vaccin de Moderna pourrait être le premier à obtenir l'approbation des États-Unis pour les enfants de moins de 5 ans. Pfizer Inc. prévoit également que les données relatives à son vaccin pour les enfants de moins de 6 ans seront prêtes pour l'examen de juin.

"Le profil de sécurité que nous avons observé pour ce vaccin chez ces très jeunes enfants est très rassurant - les taux réels d'événements de sécurité sont même inférieurs à ceux que nous avons observés chez les enfants de 6 à 12 ans, et c'est formidable", a déclaré Burton.

Le vaccin de Moderna est approuvé par la FDA pour une utilisation chez les adultes de 18 ans et plus. Mais il n'a pas encore été approuvé pour les enfants de 6 à 17 ans aux États-Unis, bien qu'il ait été approuvé pour cette tranche d'âge en Australie, au Canada et dans l'Union européenne. Les régulateurs américains ont demandé à la société de fournir davantage de données sur la sécurité.

Burton a déclaré dimanche que la société testait une autre piqûre de rappel qui, selon lui, sera supérieure aux résultats des rappels annoncés par la société le 19 avril. Les injections de rappel sont susceptibles de cibler la variante Omicron ainsi que le coronavirus original.

Moderna prévoit de disposer de grandes quantités d'un nouveau vaccin de rappel d'ici cet automne pour protéger contre Omicron et d'autres variantes de COVID-19, a-t-il déclaré.