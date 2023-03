Moderna : annonce des données sur son vaccin anticancéreux

Moderna a annoncé hier que deux résumés sur l'ARNm-4157/V940 (MSD), un vaccin anticancéreux personnalisé expérimental à base d'ARNm, ont été acceptés pour être présentés à la réunion annuelle 2023 de l'American Association of Cancer Research (AACR) qui se tiendra du 14 au 19 avril à Orlando, en Floride.



Le mRNA-4157/V940 est développé conjointement par Moderna et Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada.



Le premier résumé a trait à l'association du MSD avec le pembrolizumab, le second évalue l'efficacité de cette association.



