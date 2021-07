Moderna : autorisation du vaccin pour les 12 ans et plus

Moderna a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis favorable recommandant une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin COVID-19 de Moderna (Spikevax) pour les personnes de 12 ans et plus.



Suite à l'avis favorable du CHMP, le Commission européenne envisagera d'autoriser l'utilisation du vaccin Moderna COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 ans et plus.



' La recommandation du CHMP concernant l'autorisation de notre vaccin COVID-19 pour une utilisation chez les personnes de 12 ans et plus dans le Union européenne est un pas en avant vers l'autorisation de notre vaccin dans ce groupe d'âge ', a déclaré Stéphane Bancel, chef de la direction de Moderna.



' Alors que nous aidons à lutter contre la pandémie, nous espérons pouvoir aider les adolescents à retourner à l'école en toute sécurité cet automne. '



