Moderna : collaboration avec Uber pour l'accès au vaccin

Moderna et Uber Technologies, la plateforme mondiale de covoiturage et de livraison, annoncent une collaboration pour explorer des moyens d'aider à soutenir l'adoption des vaccins contre la Covid-19, via le réseau mondial d'usagers et de chauffeurs Uber.



Ils travailleront ensemble à fournir des informations sur l'innocuité des vaccins par le biais de la messagerie intégrée d'Uber, et à identifier d'autres possibilités d'appuyer les efforts continus visant à élargir l'accès aux vaccins.



Tout en ciblant initialement les utilisateurs d'Uber aux États-Unis, les entreprises prévoient d'étendre ce partenariat à l'échelle mondiale au cours des prochains mois parallèlement aux efforts continus de vaccination.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.