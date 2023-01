Moderna : collaboration et accord de licence avec CytomX

Moderna a annoncé hier une collaboration et un accord de licence avec CytomX Therapeutics, spécialiste dans le domaine des soins oncologiques, afin de créer des thérapies expérimentales basées sur l'ARNm utilisant les technologies d'ARNm de Moderna et la plateforme thérapeutique Probody® de CytomX.



La collaboration de recherche tirera parti des principales avancées scientifiques des deux partenaires et pourrait ouvrir la voie à la stratégie de codage de produits biologiques à base d'ARNm, pour le traitement potentiel d'un large éventail de maladies.



'Moderna et CytomX ont une vision commune d'investir à l'intersection de la biologie et de la technologie pour transformer la vie des patients, et cette collaboration élargira les applications de notre pipeline thérapeutique en pleine croissance', a commenté Rose Loughlin, Ph.D., vice-présidente principale de Moderna dans le R&D.



