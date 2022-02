Moderna : collabore avec Thermo Fisher pour produire à grande échelle

© AOF 2022

Moderna et la société de sciences de la vie Thermo Fisher Scientific ont conclu un accord à long terme pour collaborer à la fabrication à grande échelle du vaccin Covid-19 et d'autres thérapies basées sur sa technologie ARNm. Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble pour soutenir le pipeline de Moderna, Thermo Fisher fournissant des services de recherche clinique et de fabrication, y compris des services de remplissage et de finition aseptiques et le conditionnement du vaccin Covid.L'accord élargi leur permettra d'offrir des capacités pour d'autres services de remplissage-finissage et de fournir des services d'inspection, d'étiquetage et de conditionnement final.