Moderna : continue d'affoler les compteurs grâce à son vaccin

Moderna a publié un bénéfice de 2,78 milliards de dollars au second trimestre 2021, soit 6,46 dollars par action, alors que le consensus FactSet tablait sur 4,96 dollars par action. L'an passé à la même époque, le laboratoire avait accusé une perte de 117 millions, ou 31 cents par action. Ses ventes ont explosé en un an, passant de 67 millions de dollars à 4,35 milliards, soit au-dessus du consensus (4,21 milliards de dollars), grâce notamment à la vente de 199 millions de doses de vaccin anti-covid.



La société prévoit une capicité de production pour son vaccin de 800 millions à 1 milliard de doses pour 2021, et souhaite atteindre les 2 à 3 milliards en 2022.



Par ailleurs, Moderna a annoncé que son vaccin anti-covid garantissait une immunité à 93% six mois après l'injection.