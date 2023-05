Moderna dépasse les prévisions de ventes du vaccin COVID grâce à des revenus différés

Le fabricant de vaccins a affiché un bénéfice de 19 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 1,77 $ par action, en partie parce que les ventes ont été plus élevées que prévu.

Moderna a déclaré qu'elle continuait de s'attendre à des ventes de vaccins COVID de 5 milliards de dollars pour l'année sur la base des accords d'achat anticipé. Elle a ajouté qu'elle était en train de discuter de nouveaux contrats avec des clients en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Les ventes de Spikevax, son vaccin COVID, qui s'élèvent à 1,9 milliard de dollars, représentent la majeure partie des 2 milliards de dollars prévus au premier semestre pour les accords d'achat anticipé et le double des estimations moyennes des analystes (998 millions de dollars), d'après les données IBES de Refinitiv.

Moderna s'attend à 3 milliards de dollars supplémentaires de revenus différés pour les vaccins au second semestre 2023.

"Cela nous donne beaucoup de confiance dans le fait que nous continuons à être sur la bonne voie pour atteindre le minimum de 5 milliards de dollars que nous avons dans les accords d'achat anticipés déjà signés", a déclaré à Reuters Arpa Garay, directeur commercial de Moderna.

Moderna continue de s'attendre à ce que le marché annuel du COVID-19 aux États-Unis s'élève à 100 millions de doses, a-t-elle ajouté.

Ces résultats interviennent deux jours après que Pfizer, le rival de la société, a annoncé des ventes de vaccins COVID supérieures aux prévisions pour le premier trimestre et a maintenu ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année.

Au cours des deux dernières années, Moderna a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 milliards de dollars grâce à son vaccin COVID, son seul produit commercial et l'un des vaccins les plus utilisés contre le virus.

Depuis, la demande de vaccins a chuté au niveau mondial et, en février, l'entreprise a effectivement prévu une perte nette possible pour 2023, la qualifiant d'année de transition avant le début des ventes de ses nouveaux vaccins potentiels contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe.

Tous ses vaccins sont basés sur la même plateforme d'ARNm que son produit COVID.

La société a déclaré jeudi qu'elle se préparait à un lancement commercial potentiel de ses vaccins contre le VRS et la grippe en 2024. À plus long terme, elle s'est également associée à Merck & Co Inc sur un vaccin contre le cancer qui fonctionne de concert avec l'immunothérapie Keytruda de Merck.

Moderna a déclaré un bénéfice dilué par action de 0,19 $ au premier trimestre 2023, contre 8,58 $ au premier trimestre de l'année précédente. Les analystes s'attendaient à ce que la société affiche une perte de 1,77 $ par action.

La Food and Drug Administration américaine devrait passer à une campagne de rappel annuelle du COVID avec une souche mise à jour, de la même manière que les Américains se font vacciner contre la grippe.