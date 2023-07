Moderna : des dépôts pour le candidat vaccin contre le VRS

Moderna a fourni aujourd'hui une mise à jour sur les soumissions réglementaires pour l'ARNm-1345, un vaccin pour la prévention de la maladie des voies respiratoires inférieures associée au VRS (VRS-LRTD) et des maladies respiratoires aiguës (ARD) chez les adultes âgés de 60 ans ou plus.



La Société a soumis des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour l'ARNm-1345 auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), de Swissmedic en Suisse et de la Therapeutic Goods Administration (TGA) en Australie et a lancé le processus de soumission continue d'une demande de licence de produit biologique (BLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour l'homologation du vaccin VRS à base d'ARNm.



' Nous sommes fiers d'annoncer ces dépôts pour l'utilisation de notre candidat vaccin contre le VRS, l'ARNm-1345, dans l'Union européenne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Le VRS est une cause majeure d'infections des voies respiratoires inférieures chez les personnes âgées et peut entraîner un fardeau important pour les systèmes de santé en raison d'hospitalisations et d'admissions en soins d'urgence ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.



' L'ARNm-1345 représente le deuxième produit issu de notre plateforme d'ARNm à obtenir une approbation mondiale, et avec des données positives récentes dans les maladies rares et le cancer, nous en attendons plus à l'avenir - démontrant davantage l'énorme potentiel de l'ARNm pour lutter contre la maladie. '



