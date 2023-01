Moderna : en hausse en pré-marché après les résultats positifs de l'essai d'un vaccin à ARN messager

Moderna gagne plus de 6,7% en avant-Bourse après des résultats positifs, dans le cadre d'un essai clinique, pour son vaccin expérimental à ARN messager contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le mRNA-1345 a démontré une efficacité vaccinale de 83,7 % contre la maladie des voies respiratoires inférieures causée par le VRS, définie par deux symptômes ou plus chez les adultes plus âgés. Le mRNA-1345 a été généralement bien toléré, le DSMB n'ayant identifié aucun problème de sécurité. Sur la base de ces résultats, Moderna a l'intention de soumettre le mRNA-1345 à une approbation.