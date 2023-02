Moderna : engagé sur la gratuité des vaccins Covid-19 aux USA

Alors qu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire le 11 mai prochain, le gouvernement des Etats-Unis ne fournira plus de vaccins gratuitement, Moderna annonce s'engager à ce que les personnes aux Etats-Unis aient accès à leurs vaccins Covid-19, indépendamment de leur capacité à payer.



'Les vaccins contre la Covid-19 de Moderna continueront d'être disponibles gratuitement pour les personnes assurées, qu'ils les reçoivent au cabinet de leur médecin ou dans une pharmacie locale', affirme-t-elle ainsi.



'Pour les personnes non assurées ou sous-assurées, le programme d'assistance aux patients de Moderna fournira gratuitement ces vaccins', ajoute la société de biotechnologies spécialisée dans les vaccins à ARNm.



