Moderna : fin de l'enquête sur un lot de vaccin Covid au Japon

Moderna dévoile aujourd'hui les conclusions du rapport d'enquête déclenché après que des particules étrangères avaient été observées dans un lot de son vaccin Covid distribué par son partenaire Takeda, au Japon.



Le lot avait été suspendu le 26 août avant d'être rappelé le 2 septembre, en même temps que deux autres lots de la même série, par mesure de précaution.



Le rapport indique que les particules en question, de l'acier inoxydable, ne présentaient aucun risque indu pour la sécurité des patients et n'a pas eu d'incidence négative sur le profil bénéfice/risque du produit.



La présence de ces particules est probablement due au frottement entre deux pièces de métal installées dans le module de bouchage de la ligne de production, fruit d'un assemblage incorrect causé par une erreur humaine, est-il indiqué.



Le rapport d'enquête indique qu'une amélioration des procédures d'exploitation contribuera à atténuer le risque que ce problème se reproduise. Ces actions seront directement supervisées et confirmées par Moderna, en collaboration avec Takeda.





