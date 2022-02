Moderna : homologation complète pour le vaccin Covid aux USA

Moderna a fait savoir hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour Spikevax, son vaccin Covid, afin de prévenir la maladie chez les personnes de 18 ans et plus.



'Il s'agit d'une étape capitale dans l'histoire de Moderna puisqu'il s'agit de notre premier produit à obtenir une licence aux États-Unis ', a déclaré Stéphane Bancel, président-directeur général de Moderna.



'L'homologation complète de Spikevax aux États-Unis rejoint désormais celle du Canada, du Japon, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, d'Israël et d'autres pays, où l'indication pour adolescents est également approuvée', a ajouté le responsable.



Jusqu'à présent, le vaccin était disponible aux Etats-Unis dans le cadre d'utilisations d'urgence.



