Moderna : l'autorité de santé canadienne approuve Spikevax

Moderna a annoncé aujourd'hui que l'agence de santé du Canada, Health Canada, avait approuvé sa demande de nouveau médicament (New Drug Submission) concernant Spikevax, son vaccin à ARNm visant à immuniser et prévenir de l'infection au Covid, dès 12 ans.



Cette approbation constitue une étape importante pour Moderna : il s'agit en effet de la première approbation complète reçue par le laboratoire pour son vaccin contre la Covid, précise Stéphane Bancel, le directeur général de Moderna.



Pour rappel, le Canada avait autorisé le vaccin dans le cadre d'une utilisation d'urgence chez les plus de 18 ans en décembre 2020, avant d'étendre cette autorisation quelques mois plus tard, en août 2021, pour y inclure les patients dès l'âge de 12 ans.





