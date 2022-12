Moderna : la FDA autorise le vaccin covid chez les plus jeunes

Moderna a annoncé hier avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son vaccin de rappel bivalent COVID-19 à ciblage omicronique BA.4/BA.5, mRNA-1273.222, chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.L'autorisation est basée sur une dose de rappel de 10 μg après une série primaire complète du vaccin original de Moderna.' Les enfants et les adolescents de tous les groupes d'âge aux États-Unis seront désormais éligibles pour notre rappel mis à jour, offrant aux familles un outil de protection important alors que nous poursuivons les mois d'hiver ', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.Le mRNA-1273.222, qui cible les sous-variants de l'Omicron, a également reçu l'EUA de la FDA pour les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, ainsi que pour les adultes de plus de 18 ans.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.