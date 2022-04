Moderna : lance une fondation dotée d'un fonds de 50 M$

Moderna a annoncé aujourd'hui le lancement de la 'Moderna Charitable Foundation', une structure qui vise à promouvoir la santé publique et l'accès à des soins de santé de qualité en particulier dans les populations mal desservies.



Dotée d'un fonds initial de 50 M$, la Fondation Moderna a été créée par le conseil d'administration de Moderna. Elle se concentrera sur le soutien aux communautés locales et mondiales touchées par la pandémie, la promotion de l'éducation scientifique et de l'innovation, la promotion de la santé publique et de l'accès aux soins de santé, et la défense de l'inclusion et de la diversité.



' Cette fondation est une extension de l'impact sociétal positif que nous avons eu suite au développement de notre vaccin contre la COVID-19 et reflète notre engagement continu envers les communautés touchées par la Covid', a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.





