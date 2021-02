Moderna : le Qatar approuve le vaccin contre la Covid

Moderna a annoncé que le ministère de la Santé publique du Qatar a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin à ARNm après s'être basé 'sur la totalité des preuves scientifiques partagées par la société'.



Jusqu'à présent, le vaccin du laboratoire a été validé par les agences de santé des Etats-Unis, du Canada, d'Israël, de l'UE, du Royaume-Uni, de Suisse et de Singapour.



Moderna précise travailler également avec d'autres agences de santé et avec l'OMS pour une autorisation du vaccin dans les juridictions respectives.



